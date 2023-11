Uraufführung in der Lukaskirche „Requiem für die Schöpfung“ soll Bürger wachrütteln

Es gibt noch Unerhörtes in Kaarst: Wolfgang Weber, Kantor der evangelischen Kirchengemeinde in Kaarst und Verena Kleist, ausgebildete Literaturwissenschaftlerin, Librettistin und Dramaturgin, haben gemeinsam ein „Requiem für die Schöpfung“ komponiert und geschrieben. In der Vergangenheit realisierten sie bereits mehrere kleinere Projekte, nun entstand Anfang diesen Jahres die Idee, die Menschen angesichts des Klimawandels auch in der Stadt Kaarst aufzurütteln und möglicherweise eine Wirkung auf Handlungsebene zu erzielen. Verschiedene Fragen bildeten das theoretische Gerüst: Wie kann man den Klimawandel visualisieren und erfahrbar machen? Wie lassen sich Menschen zum Handeln motivieren? Dazu gehört, die Verletzlichkeit und Schönheit der Erde aus verschiedenen Perspektiven darzustellen sowie Angst, Verdrängung und Kontrollverlust zu benennen. Hinzu kommt das Verhältnis des Menschen zur Welt.