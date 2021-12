Rentner aus Vorst : Klage über horrende Gasrechnung

Vorst Ein 86-Jähriger soll ab Februar nächsten Jahres 100 Prozent mehr zahlen als 2019. Nun muss er sparen, wo es eben geht. Die Stadtwerke zeigen sich nicht verwundert.

„Ich habe mehrmals bei den Stadtwerken angerufen, es war aber nicht möglich, mit denen zu sprechen“, sagt der Senior. Dann rief er bei der Stadt Kaarst an, dort wurde ihm mitgeteilt, dass die Stadtwerke ihr Personal aufgestockt haben, weil der Vorster nicht der einzige ist, der unter der Erhöhung zu knabbern hat. „Das ist eine Katastrophe, die auf uns zukommt“, sagt er und befürchtet, dass „viele Haushalte daran kaputt gehen werden“. Er macht den Stadtwerken allerdings keinen großen Vorwurf, weil sie auch an Verträge gebunden seien und das Gas zur jetzigen Zeit sehr teuer ist. Allerdings, so erklärt der Betroffene, müsse er sich durch die neuen Abschlagszahlungen ab sofort mehr einschränken als zuvor. Dabei sei die Heizung im ganzen Haus bereits so gut wie abgestellt. „Ich kann mich in meinem Alter ja nicht mit einem Mantel hier hinsetzen“, sagt er. Eine Erhöhung von einem Drittel würde der Rentner noch hinnehmen, „aber das kann kein Haushalt aushalten“, sagt er. Zudem sei er schwer gehbehindert und ist bei vielen Sachen auf Hilfe angewiesen. Für einen Ein-Mann-Haushalt sei das eine echte Belastung. Auch in seiner Nachbarschaft gebe es viele junge Familien, die unter der Preissteigerung zu leiden haben. „Die Politik muss hier was machen, da kommt sie nicht dran vorbei“, sagt er.