Übung mit Marschmusik im Reitstall Bierewitz Reitergemeinschaft bereitet Pferde auf Schützenfest vor

In konzentrierter Form treten Pferde auf dem Kaarster Schützenfest bei der Reitergemeinschaft Kaarst auf. Auch die „hohen Tiere“ absolvieren die Paraden auf dem Rücken eines Pferdes. In letzter Zeit war in anderen Orten Kritik aufgekommen. Sind Pferde gar eine Gefahr für die Schützenfestbesucher? In Kaarst ist diese Diskussion noch nicht im Gange. Um sie nicht auszulösen, will man auf Nummer sicher gehen. Alles erschien total mühelos, langsam, aber sicher kamen die Pferde den Musikern immer näher. Für sie ist wichtig, sehen zu können, woher dieser ungewöhnliche Lärm kommt.