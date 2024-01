„Windpferde“ zieht nach Hozbüttgen Reiten als Therapie für Menschen mit Behinderungen

Sigi Dicken sitzt gemeinsam mit einem dreijährigen Jungen, der an Muskelhypotonie (Mangel an Muskelstärke und -spannung) leidet, auf Tinkerstute Nelly. Die Bewegung des Pferdes im Schritt ist dreidimensional, dadurch werden alle Muskeln des Körpers aktiviert, der Gleichgewichtssinn gefördert und das zentrale Nervensystem stimuliert. Zur Sicherheit werden die beiden beim sogenannten „Zwillingsreiten“ geführt, an diesem Tag von Melanie Berkel.