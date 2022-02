Reisebüros in Kaarst : Reisebranche ist wieder im Aufwind

Aktuell werden Reisen eher kurzfristig gebucht, erklären Claudia und Robin Op´t Eynde von „Schöner Reisen“. NGZ-Foto: woi Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst Nach einem eher schwierigen Jahr geht es in den Reisebüros wieder so langsam los. Doch für die Zeit der Beratung und Buchung brauchen die Experten fast doppelt so lang wie vor der Pandemie. Gefragt sind derzeit vor allem Klassiker.