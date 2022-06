Wiedereröffnung in Kaarst : Reinigung in Büttgen öffnet nach Brandschäden wieder

Berthold Feuster vor seiner Reinigung in Büttgen. Foto: Stephan Seeger

Büttgen Vor rund acht Monaten war die Küche in einem China-Restaurant auf dem Rathausplatz in Büttgen in Brand geraten. Dadurch wurde auch die benachbarte Reinigung „Clean 2000“ beschädigt. Nun öffnet diese für ihre Kunden wieder.

Ab dem 13. Juni können die Büttgener ihre Wäsche wieder in der Reinigung abgeben. Das Datum der Wiedereröffnung nannte Inhaber Berthold Feuster unserer Redaktion. „Die Maler sind fertig, die Elektrker sind fertig, die Heizung ist drin. Es hat sich etwas hinausgezögert, aber jetzt eröffnen wir bald wieder“, so Feuster.

Am 16. Oktober war im Schnellimbiss-Restaurant die Küche in Brand geraten. „Der ganze Ruß ist bei mir in den Laden reingezogen“, erinnert sich Feuster. Der Chef selbst war zum Zeitpunkt des Brandereignisses nicht im Laden, wurde von einer Mitarbeiterin aber direkt informiert. Eine Reinigungsfirma hat dann die Räumlichkeiten desinfiziert und sauber gemacht, nach sieben Tagen konnte Feuster wieder eröffnen – auch wenn der Geruch immer noch da war.

Bis zum 6. Dezember war die Reinigung geöffnet. Dann wurde sie geräumt, nachdem ein Gutachter und ein Feuerschutzbeauftragter von der Versicherung sich die Lage vor Ort angeguckt hatten. Seit Ende Februar liegen die Gutachten vor, bis Ende März wurden die Heizkörper wieder eingebaut und die Löcher zugemacht – sogar den Abzug von der Toilette haben die Handwerker verschlossen. Auch die Fenster wurden neu gemacht, zudem gibt es eine neue Kasse in der Büttgener Filiale.