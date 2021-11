Arbeit im Museumsförderverein Kaarst : Reinhold Mohr erhält Rheinlandtaler

Kaarst Für sein Engagement im Museumsförderverein Kaarst hat Reinhold Mohr am Donnerstag im Kreishaus in Grevenbroich vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) den Rheinlandtaler erhalten.

Seit nunmehr 25 Jahren engagiert sich Reinhold Mohr im Museumsförderverein Kaarst und ist eine wesentliche Stütze. Für seinen unermüdlichen Einsatz im Bereich Landes- und Regionalgeschichte wurde er nun vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) in der Kategorie Kultur mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet. Die Ehrung nahm Mohr am Donnerstag im Kreishaus Grevenbroich im Beisein von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke entgegen. Die Laudatio hielt der stellvertretende LVR-Vorsitzende Jürgen Wilhelm.

Reinhold Mohr ist es zu verdanken, dass das Museum für bäuerliche Geschichte und Kultur, der Tuppenhof in Kaarst, mit Leben gefüllt wurde. Neben der tatkräftigen Unterstützung der Restaurierungsarbeiten baute er auch die wissenschaftliche Bibliothek aus und betreut sie bis heute federführend. Mohr ist außerdem Mitglied im Arbeitskreis der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Büttgen, in deren Schriftenreihe er regelmäßig Werke zur Geschichte Büttgens veröffentlicht.

Aber nicht nur in Neuss und Kaarst selbst, sondern auch auf Kreisebene stellt Reinold Mohr sein umfangreiches Wissen und seine langjährige Erfahrung zur Verfügung. So hat er sich mittlerweile zu einem begehrten Referenten entwickelt, der gerne und honorarfrei in zahlreichen Vereinen und Einrichtungen spricht. Außerdem arbeitet er im Kreisheimatbund Neuss seit 2009 als Vizepräsident mit und organisiert Tagungen und Exkursionen für die Mitgliedsvereine.