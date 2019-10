Neuer Vorstand in Kaarst : Reinhard Breil übernimmt Vorsitz des Martinsvereins

Kaarst Das Martinsfest macht Dirk Andreas noch mit, danach scheidet er aus dem Vorstand des Kaarster Martinsvereins aus. Durch sein Amt als Schriftführer in der St.- Sebastianus-Bruderschaft Kaarst hat er einfach keine Zeit mehr, sich um die Belange des Martinsvereins zu kümmern.

„Ich habe das immer sehr gerne gemacht und das Martinsfest liegt mir am Herzen, aber es geht einfach nicht mehr“, sagt der ehemalige Kaarster Schützenkönig, der im Januar in den Bruderschaftsvorstand gewählt worden war. Als Nachfolger wurde am vergangenen Montag einstimmig Reinhard Breil gewählt. Im Vorstand bleiben Daniel Stroh und Lukas Bierholz, Sven Krings ist neu hinzugekommen. Der Martinsverein wird in diesem Jahr rund 1300 Weckmänner an die Grundschulen verteilen, bevor der Umzug am 6. November startet.