Zusätzlich zur S8 : Regionalexpress hält ab Dezember in Büttgen

Büttgen Gute Nachrichten für alle Berufspendler und Schüler, die jeden Morgen mit der Bahn von Büttgen aus in Richtung Neuss, Düsseldorf oder Köln fahren müssen. Ab dem 14. Dezember hält zusätzlich zur S8 auch der RE4 an der Haltestelle in Büttgen. Zweimal täglich um 7.01 Uhr und um 8 Uhr sorgt er ab dann für eine Entlastung der S-Bahn.

„Hartnäckigkeit zahlt sich aus“, steht unter einem Post von Bürgermeisterin Ursula Baum, in dem der neue Fahrplan abgebildet ist. Gemeinsam mit dem ehemaligen stellvertretenden Bürgermeister Heinz Kampermann hatte Baum lange dafür gekämpft, dass der Regionalexpress neben der S8 zumindest am Morgen auch in Büttgen hält und sich somit für eine Verbesserung für die Pendler eingesetzt. Die beiden haben sich sogar im Landtag dafür eingesetzt. Auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hatte sich zuletzt mit einem Brief an Roland Lünser, Vorstandssprecher des VRR, gewandt und ebenfalls stark dafür eingesetzt, dass der Regionalexpress 4 in der Hauptverkehrszeit mit zwei Fahrten in Richtung Düsseldorf eingesetzt wird. Nun hat der VRR offenbar auf den Druck reagiert und den RE4 in den Fahrplan aufgenommen. „Mit der Unterstützung aus dem Landtag und durch den Einsatz von Hans-Jürgen Petrauschke wurde eine erste Verbesserung geschaffen“, sagt Heinz Kampermann. Zusätzlich würde er sich wünschen, dass ein weiterer Regionalexpress zwischen 7 und 8 Uhr in Büttgen hält.