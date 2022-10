Arbeiten in Kaarst : Regiobahn will Arbeiten bis Ende des Monats fertigstellen

Regiobahn will Arbeiten bis Ende des Monats fertigstellen

Arbeiten in Kaarst

Kaarst Die aktuell laufenden nächtlichen Arbeiten auf der Strecke der Regiobahn zwischen Ikea Kaarst und Kaarster See sind pünktlich gestartet. Das Unternehmen ist optimistisch, die Maßnahmen bis Ende dieses Monats fertigstellen zu können.

An den Haltepunkten und Bahnhöfen der S28 auf der Strecke Ikea Kaarst – Kaarster See muss derzeit Schotter ausgetauscht werden. Da die Arbeiten nicht unter Betrieb ausgeführt werden können, ist die Regiobahn GmbH gezwungen, diese in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr vorzunehmen.