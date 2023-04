Wegen Schienenbruch Regiobahn steht in Kaarst bis Samstag still

Auf der Regiobahn-Linie S28 hat es am Donnerstagmorgen einen Schienenbruch am Bahnübergang an der Vorster Straße kurz vor der Einfahrt in die Endhaltestelle Kaarster See gegeben. Zwischen den Haltepunkten Ikea Kaarst und Kaarster See fahren derzeit in beide Richtungen keine Züge mehr. Das teilte die Regiobahn Fahrbetriebs GmbH mit.