Vorbereitungen für Elektrifizierung in Kaarst Rodungen an Regiobahn-Strecke haben begonnen

Durchgeführt werden die Baumfällarbeiten nach Angaben der Regiobahn in der Zeit vom 3. bis zum 8. Februar jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. „Während dieser Zeit verkehren keine Züge der S28, sondern Busse ersetzen den Verkehr“, schreibt die Regiobahn. Der gesamte Streckenabschnitt zwischen Neuss Hauptbahnhof und Kaarster See wird in diesem Zeitraum nicht befahren. Die Haltestellen Ikea Kaarst, Kaarst Mitte/Holzbüttgen, Kaarster Bahnhof und Kaarster See entfallen in dieser Zeit. Züge, die aus Wuppertal kommen, wenden vorzeitig am Neusser Hauptbahnhof.