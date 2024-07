Schienenersatzverkehr wird eingerichtet Regiobahn setzt Bauarbeiten zur Elektrifizierung fort

Die zweite Phase startet am Freitag, 19. Juli und 21 Uhr und endet am Dienstag, 20. August, um 21 Uhr. Dann fallen alle Zugfahrten zwischen Kaarster See und Neuss Hauptbahnhof aus. Während der Baumaßnahmen wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Kaarster See und Neuss Hauptbahnhof eingerichtet; es fahren Busse an Ersatzhaltestellen: Für die Haltestelle Kaarster See und Kaarster Bahnhof ist die Ersatzhaltestelle am Bussteig 2, für Kaarst-Mitte/Holzbüttgen stehen Busse an der Haltestelle „Am Pfarrzentrum/Bussteig 2“ zur Verfügung. Eine Ersatzhaltestelle für „Kaarst Ikea“ wird am Bruchweg/Bussteig 2 eingerichtet, am Neusser Hauptbahnhof fahren Ersatzbusse vom Bussteig 8. Der Ersatzfahrplan sowie entsprechende Umgebungspläne sind auf www.regio-bahn.de oder www.zuginfo.nrw verfügbar. Weitere Informationen gibt es auch telefonisch unter 02104 305 400.