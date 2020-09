Pendler aufgepasst : Regiobahn richtet Schienenersatzverkehr ab Kaarster See ein

Regiobahn richtet Schienenersatzverkehr ab Kaarster See ein

Die Regiobahn fährt an einem Wochenende im September nicht nach Neuss (Archivfoto). Foto: Michael Reuter/MICHAEL REUTER

Kaarst Erneut richtet die Regiobahn für Pendler einen Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen Kaarster See und Neuss Hauptbahnhof ein.

Der Umstieg zwischen Schienenersatzverkehr und der S28 erfolgt an der Station Neuss Hauptbahnhof. Folgende Stationen sind von dem Ersatzverkehr betroffen: Kaarster See (Haltestelle P+R-Parkplatz), Kaarster Bahnhof (Kaarster Bahnhof), Kaarst-Mitte/Holzbüttgen (Am Pfarrzentrum), Ikea Kaarst (Haltestelle Bruchweg), Neuss Hauptbahnhof (Ersatzhaltestelle Ausgang Theodor-Heuss-Platz).