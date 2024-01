Streckensperrung angekündigt Regiobahn muss Gleise an Haltestellen anheben

Die Regiobahn hat in den vergangenen zwei Jahren ihren eigentlich guten Ruf eingebüßt. Verspätungen, Ausfälle und kaputte Fahrzeuge sind nur einige Kritikpunkte. Nun gibt es eine weitere Hiobsbotschaft, an der die Regiobahn Fahrbetriebs GmbH selbst aber keine Schuld hat: Aufgrund eines politischen Beschlusses in Nordrhein-Westfalen muss die Bahnsteighöhe standardmäßig 76 Zentimeter betragen. Da verschiedene Bahnsteige, insbesondere die Bahnsteige im Besitz der Regiobahn, aber mit dem alten Maß von 96 Zentimetern gebaut wurden, müssen sie nun mittels Bahnsteigabsenkung oder Erhöhung der Gleislage auf die neue Höhe angepasst werden. In Kaarst sind alle vier Haltepunkte betroffen. Nach Angaben einer Regiobahn-Sprecherin werden die Bahnsteige mittels Gleisanhebung auf die neue Höhe angeglichen.