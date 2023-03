VRR-Stationsbericht Regiobahn-Haltestellen bekommen Bestnoten

Auch der S-Bahnhof in Büttgen wurde in den oben genannten Kategorien bewertet. Die Aufenthaltsqualität wurde als „verbesserungswürdig“ eingestuft, die Fahrgastinformation ist „hervorragend“. Im Hinblick auf die Barrierefreiheit herrsche in Büttgen „leichter Verbesserungsbedarf“, wie es in dem Stationsbericht heißt. In der Gesamtbewertung kommt der S-Bahnhof Büttgen mit der Bewertung „ordentlich“ gut weg. Nicht mitbedacht wurden allerdings Verspätungen und Zugausfälle. In diesen Kategorien hätte zumindest Büttgen viel schlechter abgeschnitten, weil dort immer wieder S-Bahnen zu spät kommen oder erst gar nicht halten.