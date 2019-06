Im Zuge der Elektrifizierung : Regiobahn hebt Gleise am Kaarster Bahnhof an

Kaarst An zwei Wochenenden sollen die Gleise am Kaarster Bahnhof erhöht werden. Die Politik fürchtet ein Verkehrschaos.

Die Regiobahn fährt in Zukunft nicht mehr mit Diesel, sondern elektrisch. Derzeit läuft ein sehr aufwendiges Planfeststellungsverfahren für die Elektrifizierung der Strecke zwischen Kaarster See und Wuppertal, wohin die Strecke der Regiobahn verlängert werden soll. Auch die Kaarster Haltestellen sind von den Bauarbeiten betroffen. Am Kaarster Bahnhof werden an zwei Wochenenden die Gleise um 20 Zentimeter angehoben. Für den Verkehr bedeutet dies: Die ohnehin schon stark frequentierte Kreuzung an der Kaarster Straße muss teilweise gesperrt werden. Die Verwaltung hat bei einem Treffen mit Vertretern der Regiobahn deutlich gemacht, eine Vollsperrung auszuschließen, wie aus einem Schreiben der Stadt an die Bezirksregierung Düsseldorf hervorgeht. „Die Kaarster Straße stellt eine Hauptverbindungsachse von Kaarst zu den vier anderen Ortsteilen dar. Hier ist sicherzustellen, dass der Verkehr nicht mehr als erforderlich eingeschränkt wird. Eine Vollsperrung ist daher zu vermeiden“, heißt es in dem Schreiben. Wann die Bauarbeiten beginnen, steht noch nicht fest. Sicher ist nur, dass zumindest eines der beiden Wochenenden in den Ferien liegen soll.

Ingo Kotzian (CDU) hat jedoch Zweifel daran, dass die Bauarbeiten so reibungslos über die Bühne gehen werden wie geplant. „Die Umbaumaßnahmen müssen reibungslos funktionieren. Ein Desaster wie an der Nordkanalallee darf es nicht geben“, sagte Kotzian. Die Arbeiten an der Nordkanalallee haben bereits 2017 begonnen und werden erst im Oktober diesen Jahres abgeschlossen sein. „Wenn so etwas an diesem Knotenpunkt passiert, können wir einpacken und Kaarst direkt dicht machen“, warnte Kotzian. Die Regiobahn habe sich in den vergangenen Jahren nicht gerade durch gute Arbeit hervorgetan, meint der Zimmermann. „Wenn da Chaos ist, ist Schicht im Schacht“, so Kotzian weiter. Er habe solche Dinge in der Vergangenheit immer wieder erlebt und hält seine Sorgen für berechtigt, auch wenn Elke Anders vom Bereich Stadtentwicklung diese nicht teilt. „Mit einer Sperrung an zwei Wochenenden können wir leben“, so Anders.