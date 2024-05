Strecke zwischen Kaarster See und Neuss Hbf. Regiobahn startet Bauarbeiten zur Elektrifizierung

Nachdem vor mehr als drei Monaten zur Vorbereitung auf die Elektrifizierung sogenannte Vegetationsarbeiten durchgeführt wurden – dazu musste ein sechs Meter langer Sicherheits-Streifen links und rechts der Trasse vollständig von Gehölz und Bewuchs befreit werden – begann die Regiobahn GmbH am Donnerstag mit den ersten Arbeiten zur Elektrifizierung des Streckenabschnitts zwischen Kaarster See und Neuss Hauptbahnhof. Im ersten Schritt werden links und rechts neben der Infrastruktur, also an den späteren Standorten der Strommasten, sogenannte Vorschachtungen vorgenommen. So sollen Beschädigungen von Kabeln ausgeschlossen werden. Zudem müssen Materialien, die beim Aufstellen der Masten benötigt werden, an die entsprechenden Stellen transportiert und dort gelagert werden, wie das Unternehmen mitteilt.