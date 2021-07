Vorfall in Kaarst : Regenbogen-Fahne an Lukaskirche abgerissen

Die Lukaskirche am Lindenplatz in Kaarst. Foto: Simon Janßen

Kaarst Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag eine an der Lukaskirche hängende Regenbogenfahne abgerissen und gestohlen. Die Verantwortlichen der Evangelischen Kirchengemeinde in Kaarst können keinerlei Verständnis für die Aktion aufbringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

„Geblieben sind uns nur die Kabelbinderreste und der Frust“, heißt es in einem Facebook-Post der Gemeinde, die seit Beginn der Sommerferien an all ihren Kirchen entsprechende Fahnen platziert hat, um ein Zeichen für Toleranz zu setzen. Die farbenfrohen Flaggen gelten nämlich als Symbol für die Vielfalt von Homosexuellen in aller Welt. „Wir bieten allen Menschen Heimat, ganz gleich woher sie kommen oder für welche Lebensform sie sich entschieden haben“, lautete die Begründung.

Pfarrerin Maike Neumann kann über die Aktion nur den Kopf schütteln. „Die Fahne hatten wir mit Kabelbinder an einem Gitter befestigt. Man muss schon relativ groß sein, um sie zu entfernen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Eine neue Fahne müsste erst noch besorgt werden. Man habe sich keinen „Fundus“ angelegt.