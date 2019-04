VHS in Kaarst : Rege Teilnahme am Theaterworkshop "Mord im Osterexpress"

Kaarst 17 begeisterte Kinder studierten das Theaterstück „Mord im Osterexpress“ ein.

In der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich liefen in der ersten Woche der Osterferien zehn „Mörder“ frei herum. Alle Täter waren minderjährig und eine hohe Strafe erwartete sie nicht, eher mildernde Umstände: Sie konnten mit Hilfe einer Theateraufführung frei gesprochen werden. Denn die jungen „Täter“ zwischen acht und zwölf Jahren nahmen am Theaterworkshop „Mord im Osterexpress“ – in Anlehnung an Agatha Christies „Mord im Orientexpress“ – teil und hatten beim Spielen mächtig Vergnügen.