Mangel an Schule in Kaarst Realschule wartet seit vier Jahren auf ein neues Dach

„Ich bin seit vier Jahren Schulleiter, im ersten Sommer, nachdem ich die Leitung übernommen habe, wurde das Dach abmontiert. Seitdem renne ich diesem Dach hinterher“, hatte Sotowic im jüngsten Schulausschuss Anfang Juni erklärt. Das erschwere die Pausenaufsicht, wie Sotowic erklärt. Zwar wisse er um die großen Bauprojekte, die die Stadt derzeit vor der Brust hat. „Es ist dieser Situation geschuldet, dass solche Dinge immer wieder hängen bleiben, Sachbearbeiter die Stadt verlassen und neue kommen und wir so immer neue Ansprechpartner haben. Es ist eine bedauerliche Situation. Ich weiß, wie kompliziert die Situation mit den ganzen Neubauten ist“, holte Sotowic aus. Er erinnerte die Schulverwaltung aber auch daran, die Bestandsgebäude nicht zu vergessen. Im Vergleich zu anderen Schulen in den Nachbarstädten sei die Realschule baulich noch auf einem guten Niveau, so Sotowic. „Wir sind besser als viele andere Schulen, aber das verliert sich langsam“, sagte er. Die Anzahl an kleineren Baustellen an der Schule werde immer größer. „Die großen Bauprojekte haben Auswirkungen auf die kleinen Projekte, langsam aber sicher wird das immer deutlicher“, so der Schulleiter.