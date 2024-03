Feierstunde in Kaarst Realschule tritt Netzwerk „Schule gegen Rassismus“ bei

Konrektorin Andrea Adrian, die den erkrankten Schulleiter Torsten Sotowic bei der Feierstunde vertrat, hatte zuvor erklärt, dass der Beitritt zu dem Netzwerk erst der Anfang ist. „Wir sind gespannt, was da noch kommt“, so Adrian. An der Realschule lernen und arbeiten Menschen aus 39 Nationen, daher sei die Realschule gut in dem Netzwerk aufgehoben, meint die Konrektorin: „Wir sind Vielfalt, und diese Vielfalt ist unsere Stärke.“ Die Realschule arbeite dafür, dass sich dort alle wohlfühlen. Es sei kein Platz für Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art. „Unsere Schule soll ein Ort für alle Menschen sein, egal wo man herkommt, wie man aussieht oder an was man glaubt“, so Adrian weiter. Dabei weiß Adrian, dass es auch an der Realschule Konflikte gibt, die sich in direkten Gesprächen mit den Schulsozialarbeitern oder den Klassenlehrern aber schnell lösen lassen. Mit der Teilnahme zeige die Schulgemeinschaft, dass sie nicht wegschaut, wenn es zu Gewalt oder Diskriminierung kommt.