Kooperation mit Theater Krefeld und Mönchengladbach Realschule Kaarst lernt die große Bühne kennen

Die Konrektorin und Deutschlehrerin Andrea Adrian stellt fest: „Viele Schülerinnen und Schüler verbringen ihre Zeit außerhalb der Schule fast ausschließlich in den sozialen Medien oder in digitalen Spielwelten. Gerade für sie ist es wichtig, reale neue Erfahrungen und Berührungspunkte mit kulturellen Angeboten in ihrem Umfeld zu bekommen.“ Für das aktuelle Schuljahr 2023/24 werden bereits zur Durchführung Aktionen konkretisiert. So werden die 5. Klassen am 7. Dezember vormittags das Weihnachtsstück „Der Wunschpunsch“ im Theater Krefeld besuchen. Die 8. Klassen werden am 27. Februar vormittags im Theater Mönchengladbach das Stück „Hast du ein Bild von dir?“ erleben, in dem sie für das Thema Internetsicherheit sensibilisiert werden sollen. Die zehnten Klassen werden im März im Unterricht Besuch vom Theater bekommen und das Klassenzimmer-Theaterstück „Die weiße Rose lebt“ sehen und besprechen, indem dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus ein aktueller Bezug gegeben wird.