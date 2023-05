Stadtmitte in Kaarst Realschüler stellen Kunstwerke in der Rathausgalerie aus

Die Kids hatten sich im Rahmen des Unterrichts auch mit PopArt auseinandergesetzt und nicht nur imitiert, sondern verändert. So entstand unter anderem ein Bild der Marilyn Monroe von Andy Warhol in den Farben von Roy Lichtenstein. Die Lehrerinnen hatten darauf geachtet, dass keine teuren Materialien gekauft werden mussten. Die Mitglieder der Kunst-AG hatten sich unter anderem mit Druckgrafiken auseinandergesetzt und beachtenswerte Exponate geschaffen. Werke, in denen besonders viel von der Persönlichkeit der Schüler steckt, sind ebenfalls Teil der Ausstellung: So gestalteten Fünftklässler ihre Traumzimmer mit vielen Details. Gibt es Lebewesen auf anderen Planeten? Entsprechende Exemplare aus Pappmaché scheinen die Hypothese zu untermauern. Ohne Mauer, sondern aus Holz sind die Traumhäuser, die eigentlich Baumhäuser sind. In einen kleinen Karton passen die Objekte der 10c. Fünftklässler hatten zum Muttertag Materialbilder geschaffen – im Mittelpunkt steht das Herz, in einem Fall wurde es aus Knöpfen gebildet – eine passende Metapher dafür, dass die Mutter alles zusammenhält. Nina Lindau macht immer wieder die Erfahrung, dass im Kunstunterricht Gestalterisches mit den unterschiedlichsten Materialien wie Stoff bei den Schülerinnen höher im Kurs stehen als Malen oder Zeichnen. Als Beispiel mag die Brücke dienen – als Material war nur Papier erlaubt.