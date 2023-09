Kaarst räumt auf Realschüler sammeln Müll in der Nachbarschaft

Damit greift die Realschule Kaarst in Eigeninitiative in ihrem engeren Umfeld den „Drei-Besen-Tag“ auf, der jahrzehntelang in Kaarst durchgeführt wurde. Über viele Jahre hatten sich die Realschüler immer freiwillig an dieser Aktion in Kaarst beteiligt. Durch die Corona-Einschränkungen hat dieser „Drei-Besen-Tag“ einige Jahre nicht stattgefunden. Deshalb hat sich jetzt in der Schule eine Initiative gegründet, die die gute Idee wieder zum Leben erweckt hat.