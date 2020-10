Malwettbewerb in Kaarst : Realschüler gewinnt Jubiläumsausgabe

Malwettbewerb in Kaarst

Kaarst Der Kaarster Realschüler Mika Wenzlaff hat den Malwettbewerb „jugend creativ“ in seiner Altersklasse auf Landesebene gewonnen und ein Preisgeld von 50 Euro kassiert.

Frieden, Freiheit und Freundschaft in all ihren Formen – das sind nur drei der Glücksfaktoren, die Kinder und Jugendliche beim 50. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken zum Thema „Glück ist…“ in ihren Bildern präsentiert haben.