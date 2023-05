Zusammenhalt Thema im Unterricht Realschüler bei Malwettbewerb ausgezeichnet

Die Kampagne „Jugend creativ“ wird seit Jahren von der Raiffeisenbank Kaarst gefördert und an dem Malwettbewerb unter dem Motto „WIR – wie sieht Zusammenhalt aus?“ nahm auch wieder die Städtische Realschule an der Halestraße teil. Kunstlehrerin Yvonne Erdmann hatte das Thema seit fünf Monaten im Unterricht behandelt: „Es stand allen Jahrgangsstufen offen und die Teilnahme am Wettbewerb hat eine lange Tradition an der Schule“, so die Fachfrau.