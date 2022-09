Ursula Baum, Bürgermeisterin Kaarst: „Trotz vieler Bemühungen ist es bisher nicht gelungen, diesen illegalen ‚Sumpf‘ aufzulösen. Rund 30 Jahre hat man dort alles einfach zugelassen. Für mich nach wie vor unverständlich. Hätte man direkt am Anfang für klare Verhältnisse gesorgt, wäre das nicht passiert. Heute ist es extrem schwer dieses ‚Konstrukt’ aufzulösen. Mein Bitte an den Landrat war wie in Düsseldorf geschehen, dort mit Zoll, Ausländeramt und Polizei reinzugehen zu räumen.“