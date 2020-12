Kostenpflichtiger Inhalt: Premiere in Kaarst-Büttgen : RE4 soll S-Bahn entlasten

Heinz Kampermann, ehemaliger stellvertretender Bürgermeister der Stadt, und die amtierende Bürgermeisterin Ursula Baum waren beim ersten Stopp des RE4 in Büttgen am frühen Montagmorgen dabei. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Büttgen Rund ein Jahr haben Ursula Baum und Heinz Kampermann dafür gekämpft, am Montag war es so weit: Der RE4 hat am frühen Morgen erstmals in Büttgen Fahrgäste aufgenommen. Viele waren es allerdings (noch) nicht.