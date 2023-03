Grundschule Stakerseite Kosten für Raummodul könnten steigen

Im Schuljahr 2023/2024 wird an der Grundschule Stakerseite eine vierte Eingangsklasse gebildet. Dadurch wird es noch enger in der Schule. Um den größeren Raumbedarf zu decken, soll auf dem Lehrerparkplatz gegenüber der SG Kaarst ein Raummodul errichtet werden. Dort soll voraussichtlich eine vierte Klasse beschult werden. Im Schulausschuss wurden die Kosten kürzlich auf rund 100.000 Euro geschätzt und auch so in den Haushalt eingestellt. „Wir wollten so schnell wie möglich eine Planung auf den Weg bringen. Ich gehe davon aus, dass die 100.000 Euro nicht ausreichen werden“, kündigt Schuldezernent Sebastian Semmler allerdings nun an.