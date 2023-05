Sperrungen und wenig Parkmöglichkeiten Rathausstraße in Kaarst ist eine Großbaustelle

Die Umgestaltung der Rathausstraße vor der Kirche St. Martinus ist in vollem Gang. In den vergangenen rund fünf Wochen war die Maubisstraße als eine der Hauptverkehrsstraßen in Kaarst gesperrt. Nachdem sie wieder geöffnet wurde, können Autofahrer nun seit Montag nicht mehr von der Friedensstraße in die Rathausstraße abbiegen. Um zur Polizei zu kommen, müssen sie nun eine Umleitung über die Matthias-Claudius-Straße fahren. Derzeit sind die Parkmöglichkeiten rund um die Rathausstraße eher rar gesät – darüber beklagen sich auch die Patienten von Physiotherapeut Sebastian Lys, der im Gebäude der Rathausstraße 1 seine Praxis hat.