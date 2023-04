Notruf um 8.58 Uhr Feueralarm - Kaarster Rathaus kurzzeitig geräumt

Nach einem Brand in einem Kondensator hat es eine Rauchentwicklung in einer Zwischendecke im Erdgeschoss gegeben, wie Feuerwehrsprecher Stefan Breitfeld auf Anfrage erklärte. Der Bereich, in dem es zu der Rauchentwicklung kam, wurde vom Strom abgeschaltet und gelüftet. „Eine Verrauchung sieht schlimmer aus als sie eigentlich ist“, so Breitfeld. Der Notruf über die Brandmeldeanlage kam um 8.58 Uhr bei der Feuerwehr an, eine Stunde später war der Einsatz beendet. Verletzte gab es nicht. „Das Rathaus war bei unserem Eintreffen bereits vorbildlich geräumt“, so Breitfeld. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Rathaus-Mitarbeiter konnten nach etwa einer halben Stunde an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, wie ein Sprecher mitteilte. Das Erdgeschoss hat auch wieder geöffnet.