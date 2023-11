Vortragsreihe in VHS Kaarst Rathäuser als Stütze des NS-Systems

Das bisherige Narrativ war ein anderes: Die Rathäuser hätten im NS-Staat ihre kommunale Selbstverwaltung verloren und wären gleichgeschaltet worden. In der Forschung wurden den Kommunen kaum Bedeutung beigemessen, dabei seien sie eine zentrale Stütze des NS-Systems gewesen, so Sabine Mecking. Sie hätten vor Ort weitgehend eigenmächtig handeln können, vor allem bei der Ausraubung und Deportation von Juden und politischen Gegnern. Für die Geschichtsforschung lag das Handeln von Verwaltung, Polizei und Finanzamt weitgehend unter dem Radar. Dabei wären die Kommunen die größten Nutznießer der Pogrome. Am Beispiel der Stadt Münster zeigte Mecking auf, wie nach der Reichspogromnacht die Stadt das Synagogen-Grundstück nach einem viel zu niedrigem Einheitswert des Finanzamtes erwarb. In Münster gab es auch eine stadteigene „kleine Wannsee-Konferenz“, deren geheime Planungen für die Juden-Deportation ab 1941 sind auf sechs Seiten akribisch protokolliert. In den Rathäusern sei es nach 1933 zu keinem massiven Austausch des Personals gekommen. Insgesamt überrascht, dass nach dem NS-Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums nur ein bis zwei Prozent der Verwaltungsmitarbeiter aus dem Amt gedrängt wurden.