Fahrgeschäft in den Kaarster Rathaus-Arkaden Rassismus-Debatte um Aufkleber auf Kinder-Lokomotive

Kaarst · Aufkleber von tanzenden afrikanischen Kindern auf einer kleinen Lokomotive in den Rathaus-Arkaden haben in den sozialen Medien eine Rassismus-Debatte ausgelöst. Kritik gibt es auch von der Initiative „Schwarze Menschen in Deutschland“. Wie reagiert der Betreiber?

30.07.2024 , 12:18 Uhr

Die Darstellung von afrikanischen Menschen auf einem Kinder-Fahrgeschäft in den Rathaus-Arkaden hat eine Rassismus-Debatte ausgelöst. Foto: Stephan Seeger