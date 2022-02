Intensive Pflege in Kaarst : Naturrasen-Platz ist fast frei von Regenwürmern

So sah der Rasenplatz im März 2021 noch aus. Foto: Stephan Seeger

In den vergangenen Jahren hat der Naturrasenplatz an der Sportanlage am Kaarster See für viel Ärger gesorgt. Regenwürmer wüteten auf dem Grün und hinterließen viele Häufchen. Doch in diesem Jahr scheint die Stadt in Zusammenarbeit mit Platzwart Stefan Eckardt die Probleme in den Griff zu bekommen. „Der Stadt sind in diesem Bereich keine Probleme bekannt, die nicht den Witterungsbedingungen und der Jahreszeit entsprechen“, heißt es auf Anfrage im Rathaus.

Eckardt wird konkreter: „Im Moment geht es trotz des vielen Regens. So schlimm wie in den letzten Jahren ist es nicht mehr.“ Er selbst hat sich intensiv um die Pflege des Platzes bemüht, ist beispielsweise öfters mit einem Striegel drübergefahren. Durch diese Bearbeitung der Grasnarbe werden Regenwurmhäufchen zerrieben und beseitigt. Im Frühling, schildert Eckardt, können die Jugendmannschaften wieder auf dem Rasenplatz trainieren. Dann werde der Platz von der Stadt aufbereitet und hergerichtet, heißt es seitens der Verwaltung.