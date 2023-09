Raphael Leßmann offiziell vorgestellt Kaarster Karnevalsprinz stammt aus Feier-Dynastie

Das Motto des Karnevalsprinzen lautet „Alles unter einem Dach – in den Farben getrennt, in der Sache vereint“. Dass die locker auftretende Frohnatur auch ein Mensch mit Tiefgang ist, erkennt man daran, wem sein Spendenprojekt zu Gute kommen wird: Er sammelt für die Notfallseelsorge im Rhein-Kreis-Neuss, engagiert sich beim Deutschen Roten Kreuz und weiß von belastenden Einsätzen, wo „Helden Helden brauchen“ – eben die Notfallseelsorger. Noch sieht es so aus, als ob es jetzt eine ganz normale Session geben wird mit Karnevalssitzungen für Erwachsene und Kinder, der feierlichen Proklamation in der Rathausgalerie am 11.11. und mit allem, was sonst noch dazu gehört wie der Rosenmontagszug in Büttgen, der jetzt zum 44. Mal von den „5 Aape“ organisiert werden wird.