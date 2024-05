Mit dem 106. Schuss Ralf Philipps ist neuer König des Kaarster Jägercorps

Das, was Hans-Joachim Dicken beim vergangenen Schützenfest geschafft hat, als er im sechsten Versuch Schützenkönig der Sankt-Sebastianus-Schützenbruderschaft wurde, hat sich Ralf Philipps, Zugkamerad von Dicken im Jägerzug „Lustige Jonge“, offenbar zum Vorbild genommen. Philipps sicherte sich mit dem 106. Schuss am vergangenen Wochenende die Königswürde des Kaarster Jägercorps auf der Anlage am „Hoferhof“.