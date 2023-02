Internationaler Jugendwettbewerb Raiffeisenbank wertet eingereichte Arbeiten aus

Am Donnerstag (16. Februar) war Abgabeschluss der Arbeiten, nun wird es spannend: Alle eingereichten Bilder und Filme werden von einer fachkundigen Jury zunächst auf Ortsebene, dann auf Landesebene und schließlich auf Bundesebene bewertet. Mitmachen lohnt sich, denn die Raiffeisenbank Kaarst vergibt viele attraktive Preise. Im Mai 2023 werden die besten Bilder und Kurzfilme aus Deutschland ausgewählt. Die Wahl findet in der Bundeshauptstadt Berlin statt. Der diesjährige Preis ist eine gemeinsame, kreative Woche aller Bundessieger in der Akademie Westerham bei München. Die erstplatzierten Bundessieger in der Kategorie Bildgestaltung haben außerdem die Chance auf eine internationale Auszeichnung. „Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen und freuen uns auf hoffentlich viele spannende Bilder und Filme“, so Julia Pesch, Mitarbeiterin der Raiffeisenbank Kaarst.