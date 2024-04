54. Jugendwettbewerb Raiffeisenbank wählt die besten Beiträge aus

Insgesamt wurden sieben Bilder und ein Kurzfilm an die Landesebene weiter gereicht. Können sie auch dort überzeugen, geht es auf Bundesebene weiter. Im kommenden Mai wählen die Bundesjurys in Berlin die besten Bilder und Kurzfilme Deutschlands aus. Als Hauptpreis winkt die Teilnahme an der exklusiven Bundespreisträgerakademie im Sommer 2024. Vorher haben die bundesweit Erstplatzierten der Kategorie Bildgestaltung noch die Chance auf eine internationale Auszeichnung, deren Preisträger bei der Schlussveranstaltung in Frankreich im Juni/Juli bekannt gegeben werden. In der Kategorie Kurzfilm wird unter allen Filmen des Videoportals zudem ein Publikumspreis vergeben, der mit einem Gutschein für Videotechnik im Wert von 300 Euro prämiert wird.