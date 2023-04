Neue Warnwesten Kinderfeuerwehr auch optisch eine Einheit

Spiele mit Wasser machen Kindern immer viel Spaß. Aber was ist der Gartenschlauch der Eltern schon im Vergleich zu dem B-Rohr bei der Feuerwehr? Mit dessen kräftigen Strahl setzten sie jetzt ein kleines Wägelchen in Gang, Schreie der Begeisterung waren schon von Weitem zu hören. „Die Kinder würden am liebsten mit zu den Einsätzen fahren in voller Montur“, weiß Christian Esser – er ist stellvertretender Stadtkinderfeuerwehrwart. Die Stadtkinderfeuerwehrwartin heißt Alessa Lange. Mit den neuen Westen schienen sich die Kids in ihrer Rolle als Feuerwehrleute von übermorgen noch mehr zu gefallen. Für diese Westen wären keine Mittel im Feuerwehretat gewesen. Zur Kinderfeuerwehr gehören auch fünf Mädchen – zwei von ihnen waren bei der Übergabe der Warnwesten dabei. Mit zum Programm gehören Geschicklichkeitsspiele. Jersey Kilian von der Jugendfeuerwehr motivierte die Kids: „Ihr schafft das.“ Das Balancieren mit einem Ball auf einer Schiene setzte schon eine gewisse Geschicklichkeit voraus. Keine 20 Meter weiter zeigte Betreuer Max Frommen, wie man einen Schlauch an einen Hydranten anschließt. Dann hieß es „Wasser marsch“. Wie gesagt: Es fehlen noch Betreuer. Sie müssen nicht Mitglieder der Feuerwehr sein, sollten aber Spaß an der Jugendarbeit haben. Dazu wird es am 1. Juni um 20 Uhr im Gerätehaus Büttgen eine Info-Veranstaltung geben.