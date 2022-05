Geschäftsbericht von Kaarster Bank : Raiba schüttet drei Prozent Dividende aus

Der Raiffeisenbank-Vorstand Guido Schaffer (l.) und Martin Amann haben den Geschäftsbericht 2021 vorgestellt. Das Duo ist stolz darauf, dass die Bank weiterhin selbstständig ist und nicht mit einem anderen Haus fusionieren muss. NGZ-Foto: Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Gute Nachrichten für die Mitglieder der Raiffeisenbank Kaarst: Trotz der hohen Inflation wurde auf der Generalversammlung beschlossen, drei Prozent Dividende auszuschütten. Bausparverträge feiern indes ihr Comeback.

Zum dritten und – so hoffen die beiden Vorstände Martin Amann und Guido Schaffer – letzten Mal hat die Raiffeisenbank Kaarst ihre Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 virtuell abgehalten. „Wir favorisieren dieses Format nicht und haben zum Schutz unserer Mitglieder so entschieden“, erklärt Schaffer. Lange wurde zweigleisig geplant, am Ende entschieden sich Vorstand und Aufsichtsrat für die virtuelle Form. Als Genossenschaftsbank sei der Raiba aber die enge Bindung zu den Mitgliedern wichtig, daher soll die Generalversammlung im kommenden Jahr wieder in Präsenz stattfinden. „Das ist uns enorm wichtig“, betont Schaffer.

Die rund 40 zugeschaltete Mitglieder hatten Grund zur Freude: Das Geschäftsjahr der letzten eigenständigen Bank im Kaarster Stadtgebiet war gut, unter dem Strich steht ein Bilanzgewinn von 158.000 Euro. Drei Prozent Dividende wird an die Mitglieder ausgeschüttet. Das hat die Generalversammlung am 20. Mai auf Vorschlag des Aufsichtsrates beschlossen. „Das ist ein Signal, dass die Mitglieder uns wichtig sind“, sagt Amann. Ein weiterer Teil des Bilanzgewinns wird ins Eigenkapital gepackt, damit die Bank auch künftig Kreditgeschäfte abwickeln kann. „Unsere Dividende ist im Vergleich sehr attraktiv“, ergänzt Schaffer. Rund 15.000 Euro wurden im vergangenen Jahr als Spende an Kaarster Vereine und Institutionen ausgeschüttet. „Alles, was vor Ort bleibt, hat einen Mehrwert“, so Amann. Der Zuspruch bei den Kreditkunden und den Kunden, die Einlagen halten, sei gut gewesen, sagt Schaffer. „Wir sind eine der wenigen Banken, die keine Negativzinsen im Privatkundenbereich nicht weitergegeben haben“, sagt er. Das Wertpapiergeschäft habe sich aufgrund der Börsensituation im vergangenen Jahr ebenfalls gut entwickelt. Es gebe eine enorme Kreditnachfrage, neue Kunden und eine hohe Weiterempfehlungsrate. „Das spricht für die gesamte Mannschaft“, so Schaffer. Ziel des Geldinstituts für die Zukunft ist es, weiterhin selbstständig zu bleiben. „Der große Zuspruch unserer Kundschaft und die wirtschaftliche Perspektive geben uns alle Möglichkeiten dazu“, sagt Amann. Als kleines Haus könne die Raiffeisenbank auf die individuellen Wünsche der Kunden schnell und flexibel reagieren – und das komme bei den Menschen an.

Info Erweiterung an Neusser Straße geplant Mitglieder Knapp 2500. Jedes Mitglied kann höchstens zehn Anteile im Wert von jeweils 260 Euro zeichnen (maximal 2600 Euro). Bauvorhaben Die Raiffeisenbank hat vor, am Standort an der Neusser Straße eine Erweiterung zu realisieren, wie Guido Schaffer erklärt. Über die genauen Pläne gab es allerdings keine Auskunft.

Durch eine Verdreifachung der Zinsen in den vergangenen Monaten müsse mehr Eigenkapital beim Immobilienkauf eingesetzt werden. „Die Absicherung gegen steigende Zinsen gewinnt an Bedeutung“, sagt Schaffer. Die Folge: Bausparverträge, die in den vergangenen rund 20 Jahren eine untergeordnete Rolle spielten, weil die Zinsen immer weiter runtergegangen sind. Nun feiern sie ihr Comeback. „Das ist ein klassisches Sicherungsinstrument für Privatkunden gegen steigende Zinsen“, erklärt Schaffer.