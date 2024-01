„Der Erde eine Zukunft geben“ Raiffeisenbank sammelt Beiträge für Jugendwettbewerb

Schülerinnen und Schüler der ersten bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis einschließlich 20 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, können sich in den Kategorien Bildgestaltung und Quiz beteiligen. Die Teilnehmerunterlagen sind in den Filialen der Raiffeisenbank Kaarst erhältlich. Dort können die Bilder und Quizscheine auch abgegeben werden. In der Kategorie Quiz entscheidet unter allen richtigen Einsendungen das Los. In der Kategorie Bildgestaltung ermitteln Expertenjurys die Gewinnerinnen und Gewinner auf Orts-, Landes- und Bundesebene, sogar auf internationaler Ebene.