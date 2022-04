Jubiläum in Kaarst : Seit 100 Jahren eine Bank für die Kunden

Die Geschäftsstelle Vorst befindet sich an der Kleinenbroicher Straße 2 und ist montags bis freitags geöffnet. Foto: Raiffeisenbank

Kaarst Die Raiffeisenbank Kaarst wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Während dieser Zeit haben sich das Geschäft und die Kunden verändert. Ein Blick in die Vergangenheit, als Kartoffeln noch als Zahlungsmittel genutzt wurden.

Mit 17 Mitgliedern hat alles begonnen. Als diese sich am 18. April 1922 trafen, feiert die Raiffeisenbank ihre Geburtsstunde. 100 Jahre später blickt die Raiffeisenbank Kaarst eG auf eine lange und erfolgreiche Firmenhistorie zurück. Eine echte Krise gab es bei der Raiffeisenbank nicht – ansonsten wäre sie heute nicht das einzige eigenständige Kreditunternehmen im Kaarster Stadtgebiet.

„Unsere Wurzeln liegen in der Landwirtschaft“, erklärt Vorstandsmitglied Martin Amann. Das Unternehmen hat seinen Sitz seit 1922 an der Neusser Straße. Kurz nach der Gründung wurde ein separater Raum der Gaststätte „Müllers Pinte“ als Geschäftslokal angemietet. Der erste Vorsitende war Peter Götzen, weitere Vorstandsmitglieder der ersten Stunde waren Wilhelm Robertz, Wilhem Steprath sen., Matthias Speter und Johann Weifels. Den Aufsichtsrat bildeten die Herren Gerhard Linnertz, Wilhelm Schmitz, Peter Spenrath, Peter Bend, Gerhard Fels und Adam Geuen. Am 5. Mai wurde die Genossenschaft unter der Nummer 205 in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Neuss eingetragen. Zwei Jahre später entschied sich die Generalversammlung, die An- und Verkaufsgenossenschaft in eine Kreditgenossenschaft umzuwandeln. Die neue Firmenbezeichnung lautete Raiffeisenscher Spar- und Darlehnskassenverein eGmuH.

Die Hauptfiliale der Kaarster Raiffeisenbank an der Neusser Straße. Dieses Foto wurde Anfang der 1990er Jahre aufgenommen. Foto: Raiffeisenbank

Info Die wichtigsten Daten im Überblick Gründung 18. April 1922. Im Jahr 1937 fusionierte die Raiffeisenbank dann mit der Kaarster Spar- und Darlehenskasse zum Spar- und Darlehnskassenverein eGmuH Kaarst. Fusion 1971 fusionierte die Spar- und Darlehenskasse mit der Spar- und Darlehenskasse Büttgen-Vorst. Zwei Jahre später erfolgt die Umfirmierung in Raiffeisenbank Kaarst eG. Warengeschäft 1988 beschloss die Generalversammlung die Übertragung des Warengeschäftes an den Erzeugergroßmarkt Düsseldorf eG, damit gab die Genossenschaft ihr Warengeschäft zugunsten des Kreditgeschäftes auf. Geldautomat Im Jahr 1991 wurde der erste Geldautomat und der erste Kontoauszugsdrucker in der Hauptstelle aufgestellt.

Während der Bankenkrise in den 1920er Jahren zahlten die Kunden in Naturalien – also mit Kartoffeln oder anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. „Das war unser Vorteil damals“, sagt Amann heute.

Im Jahr 1971 expandierte die Raiffeisenbank und fusionierte mit der am 24. Juni 1927 gegründeten Spar- und Darlehenskasse Büttgen-Vorst. Zwei Jahre später erfolgte die Umformierung zur Raiffeisenbank Kaarst eG, die sie bis heute geblieben ist. „Unsere Kundschaft ist heute ein Querschnitt der Gesellschaft“, sagt Guido Schaffer, das zweite Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank. Noch vor 20 Jahren seien die Kunden mit dem Traktor vorgefahren, das ist heute anders. Zwar sind immer noch viele Landwirte Kunden bei der Raiffeisenbank und bilden ein solides Fundament, doch mittlerweile hat sich die Kundschaft verändert, ist moderner geworden. „In den letzten zehn Jahren haben wir mit mehr Unternehmern zusammengearbeitet als vorher“, sagt Guido Schaffer.

Starkes Duo: Der Kaarster Raiffeisenbank-Vorstand bestehend aus Guido Schaffer (l.) und Martin Amann. Foto: Andreas Woitschützke

Eine tiefgreifende Veränderung kam mit der Einführung der Computer in den 1980er Jahren. Seitdem schreitet die technische Entwicklung auch in der Bank rasend schnell voran. „Damals haben wir noch Lochkarten genutzt, heute braucht man nur ein Handy und kann damit überall bezahlen“, sagt Schaffer: „Mittlerweile haben wir ein komplettes Netzwerk mit Online-Banking.“ So kann der Kunde heute überall und egal wann seine Bankgeschäfte erledigen.

Dadurch und durch die Corona-Krise in den vergangenen beiden Jahren gibt es laut Martin Amann eine „signifikante Veränderung in der Präsenz“. Die Kundenbetreuer, wie man sie von damals kennt, sind weniger geworden, viel läuft über das Telefon oder Online. Die Raiffeisenbank beschäftigt heute 32 Mitarbeiter, die Zahl sei in den vergangenen 15 Jahren relativ konstant geblieben. Die Pandemie habe ein neues Bewusstsein für das mobile Arbeiten geschaffen