Geschäftsjahr 2023 Raiffeisenbank Kaarst bleibt auf Erfolgskurs

Denn wie im Vorjahr wird auch für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von drei Prozent an die Mitglieder ausbezahlt. „Das ist in der heutigen Zeit eine sehr gute Rendite“, so Amann. Das Eigenkapital konnte im vergangenen Jahr auf 800.000 Euro aufgebaut werden. Ein Mitglied kann 20 Geschäftsanteile je 260 Euro erwerben (insgesamt 5200 Euro), alle Anteile zusammen liegen mittlerweile bei 4,1 Millionen Euro – in 2022 dagegen waren es 3,3 Millionen Euro. „Unsere Mitglieder sehen die Geschäftsanteile als gute Geldanlage, weil wir erfolgreich damit wirtschaften“, sagt Amann. Von dem Jahresüberschuss in Höhe von 223.000 Euro wurden 106.000 Euro als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet.