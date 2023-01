Rathaussturm in Kaarst Volle Vorfreude auf Altweiber - das Rahmenprogramm steht

In knapp drei Wochen übernehmen wieder die Jecken das Kommando im Rhein-Kreis: Altweiber um 11.11 Uhr stürmen die Möhnen dann auch das Rathaus in Kaarst. Zuvor allerdings steht der Tag im Zeichen der Schüler. Denn mit dem Umzug der Matthias-Claudius-Schule werden in diesem Jahr wieder die jecken Feierlichkeiten am Altweiberdonnerstag eröffnet. Am 16. Februar werden die Schüler gegen 10.45 Uhr vor dem Rathaus empfangen. Alle Jecken können sich dann warmschunkeln, während Bürgermeisterin Ursula Baum gemeinsam mit dem Verwaltungsvorstand Kamelle verteilt.