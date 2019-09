Müll-weg-Tag : „Clean-Up Day“: Kaarst räumt auf

Kaarst Bei der Veranstaltung sammelten die Teilnehmer Müll im Stadtgebiet auf. Weitere Aktionen sollen folgen.

Zum ersten Mal startete am Samstag der „Clean-Up-Day“ in Kaarst. Angelehnt am Konzept des Drei-Besen-Tages, oder am „Rhine Clean Up“, sollte ein deutliches Zeichen gegen achtloses Wegwerfen und für nachhaltige Müllvermeidung gesetzt werden. Organisiert wurde das Ganze von der Stadt Kaarst und dem Haus der Jugend Bebop. Etwa 50 Personen, darunter viele Familien mit Kindern, Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums und der Kindertagesstätte am Robert-Bunsen-Weg kamen, um in Kaarst mal ordentlich aufzuräumen, denn der Bedarf war da.