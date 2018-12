100.000 Euro stehen bereit: Kaarster Radwege werden saniert

Kaarst 100.000 Euro werden für die Sanierung von Radwegen zur Verfügung gestellt. Bis Ende März soll die Verwaltung einen Plan vorlegen.

Fahrradfahren macht in Kaarst an vielen Stellen keinen Spaß. Wer beispielsweise über die Martinusstraße fährt, muss aufpassen, nicht über eines der vielen Schlaglöcher zu fallen. Doch damit sollte bald Schluss sein. Die Verwaltung wurde von der Politik beauftragt, bis Ende März einen Plan vorzulegen, an welchen Stellen etwas getan werden muss. Insgesamt stehen der Stadt 100.000 Euro für die Sanierung der Radwege zur Verfügung.

Doch nach Aussage der Technischen Beigeordneten Sigrid Burkhart sind Schlaglöcher nicht das einzige Übel. „Wir haben im vergangenen Jahr den kompletten Weg von Driesch zur Gesamtschule nach Büttgen neu gemacht, das allein hat schon 50.000 Euro gekostet. Wir müssen also genau schauen, wo wir was machen“, sagt Burkhart. Überall da, wo Bäume am Rand stehen, entstehen Schlaglöcher, weil sich die Wurzeln in der Erde ausbreiten. „Mit einer Sanierung ist es aber noch lange nicht getan. Wir wollen ja nicht sämtliche Bäume aus dem Stadtgebiet rausnehmen“, sagt Burkhart. Die Stadt visiert eine vermehrte Nutzung der Radwege an – und steht nun in der Pflicht. Das Problem: Die Straßen, an denen es die größten Probleme gibt, sind Landesstraßen. Sanierungen müssen also immer mit Straßen.NRW abgesprochen werden. „Wir brauchen die Zustimmung, um dort etwas machen zu können“, sagt Burkhart.