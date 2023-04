Büttgener Radrenntage Radrennen soll „Familienfest“ werden

Seine Eisgutscheine hat Friedhelm Kirchhartz im Eiscafe „La Rosa“ schon abgeholt. In dreistelliger Zahl, schließlich hatten sich bis Wochenbeginn für die vier nach Jahrgängen gestaffelten Rennen der „Race- und Run-Bike-Kids“ um den „Peter-Kirchhartz-Gedächtnispreis“ bereits mehr als 60 Kinder im Alter zwischen zwei und zehn Jahren angemeldet. „Für mich ist das jedes Mal der Höhepunkt unserer Veranstaltung. Da habe ich Tränen in den Augen,“ sagt der Gesamtleiter der beiden Büttgener Radsporttage am kommenden Wochenende.