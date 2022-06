Zusammenprall in Kaarst : Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer am Kopf

Zum Glück trug der Fahrradfahrer einen Helm - das bewarte ihn vor schlimmeren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kaarst Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Kleintransporter kam es am Dienstag, 31. Mai, in Kaarst im Bereich der Kreuzung An der Wegscheider Heck/Weilerhöfe. Die Details.

Gegen 19.50 Uhr fuhr ein 51-jähriger Düsseldorfer mit seinem Rennrad die Straße "An der Wegscheider Heck" in Fahrtrichtung Tespo Sportpark. Im Kreuzungsbereich "Weilerhöfe" übersah er einen von rechts kommenden Kleintransporter eines 46-jährigen Willichers. Dieser versuchte noch mit einer Vollbremsung, einen Zusammenstoß zu verhindern - ohne Erfolg.

Durch den Zusammenprall und den Sturz erlitt der Rennradfahrer schwere Kopfverletzungen. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde er einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Neuss.

Sowohl der Kleintransporter als auch das Rennrad wurden zur Auswertung weiterer Spuren sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Tatsache, dass der Rennradfahrer einen vorschriftsmäßigen Helm getragen hat, bewahrte ihn vor schlimmeren, wenn nicht gar tödlichen Folgen. Das Verkehrskommissariat Kaarst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

(NGZ)