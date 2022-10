Sportlich in Kaarst : Viel Spaß bei „Rad Touren Fahrt“

Das Sportforum Kaarst-Büttgen war Start und Ziel der Touren mit 45 bis 111 Kilometern Länge. Foto: Ute Böhm

Büttgen Das Breitensport-Event des VfR Büttgen lockte am Samstag über 500 Teilnehmer an. Was dieses Angebot so attraktiv macht.

Das markante Surren und Klacken von Rennrädern war das bestimmende Geräusch rund um das Sportforum Kaarst-Büttgen am vergangenen Samstag. Über 540 Radsportler jeden Alters rollten zur 40. „Rad Touren Fahrt“ an und wieder ab, um in Gruppen die vom VfR Büttgen vorbereiteten Strecken zu absolvieren.

Das Breitensport-Event der Radsportabteilung des VfR Büttgen hat eine lange Tradition. Einmal im Jahr treten die Rad-Touristiker nicht selbst ins Pedal. Die „Rad Touren Fahrt“ wird von Vereinsmitgliedern vorbereitet, um anderen die Gelegenheit zu geben, mit einer ausgeschilderten Tour einen guten Tag zu verbringen. Das Angebot nahmen viele Radsportler gerne an. Auf insgesamt vier Strecken mit 45 bis 111 Kilometern Länge konnte es vom Startpunkt Sportforum losgehen. Norbert Hilke vom VfR Büttgen zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf: „Wir sind sehr froh, dass so viele gekommen sind, unsere Veranstaltung ist in der Region der Abschluss der Saison, hier treffen sich dann viele noch einmal wieder.“ So mutet das bunte Treiben im Sportforum dann auch an wie ein Treffen unter Gleichgesinnten: Radsportler mit unterschiedlichsten Trikots, sei es von anderen Vereinen oder als Hobbyfahrer trafen sich nach der Rundtour wieder und tauschten ihre Erfahrungen aus.

Zur Tour gehören drei Kontrollstellen unterwegs. Hier trifft man sich, kann auf Fahrer warten, die das Tempo nicht mehr halten konnten und sich eine Stärkung nehmen. Da die Gemeinschaft der Radfahrer so bunt ist, wie die Trikots, versuchen die Büttgener auch gerne neue Wege zu gehen. So gab es an der Kontrollstelle in Rommerskirchen veganen Leckereien und Musik. Zum ersten Mal wurde eine Cross-Strecke für Freunde von nicht asphaltierten Wegen angeboten. Die Büttgener Touren-Fahrer treten auch gerne selbst ins Pedal. An zwei Terminen in der Woche fahren sie gemeinsam los. Radsportbegeisterte sind immer willkommen. (Anfragen an: norbert.hilke@googlemail.com) An Wochenenden stehen regelmäßig umliegende Touren Fahrten auf dem Programm. „Das Schöne an diesen Veranstaltungen ist ja, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Strecken geprüft und gut zu fahren sind“, erklärt Hilke.